مبيعات السيارات بمصر تتجاوز 105 آلاف سيارة في أول ثمانية أشهر من 2025

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن استمرار الطفرة والانتعاشة التي يشهدها السوق المصري بالمبيعات على مدار الأشهر الثمان الأولى من عام 2025 الجاري.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن "أميك" فقد بلغت مبيعات سوق السيارات بقطاعاته المختلفة "ملاكي - حافلات ركاب - شاحنات تجارية" 107.701 سيارة بزيادة نسبتها 81.7% على أساس سنوي.

وواصل قطاع سيارات الركوب (الملاكي) قيادة السوق نحو النمو مسجلًا زيادة في المبيعات بنحو 79%، إذ بلغت المبيعات 83.108 سيارة مقارنة بـ47.322 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما حقق قطاع الشاحنات التجارية قفزة بالمبيعات قدرت بـ130% على أساس سنوي، وذلك بعد أن تم تسجيل 17.812 مركبة خلال الأشهر الثمان الأول من العام الجاري مقابل 7.741 مركبة في 2024.

أما قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" هو الأقل نموًا بالسوق خلال الفترة المذكورة من 2025 بنسبة نمو قدرت بـ61.4%، إذ بلغت مبيعاته 6.781 مركبة مقارنة بـ4.202 وحدة عن العام المنقضي.

كانت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أكدت في تقرير لها أن البيئة الاستثمارية المواتية في مصر، أسهمت بشكل كبير في تعافي سوق السيارات وتحقيق انتعاشة طال انتظارها، ما يعكس تعافيه من التراجع الحاد بين عامي 2021 و2023.

وتوقعت الوكالة الأمريكية أن يواصل سوق السيارات رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.