بالأسماء والأسعار.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر تحت مليون جنيه

في 2026.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" أوتوماتيك في السوق المصري

تتميز السيارات الأوروبية بارتفاع مستويات الجودة وجودة التصنيع والخامات المستخدمة، الأمر الذي جعل الغالبية العظمى من المقبلين على الشراء يضعونها بالخيار الأول فضلا عن أن أسعارها أصبحت خلال آلاونة الأخيرة مناسب نوعا ما.

وخلال الأوقات الماضية يبحث الكثيرين عن الطرازات الأوروبية الأرخص سعرًا بالسوق المصري خاصة مع انطلاق العام 2026، وتبدأ أسعار الطرازات الأوروبية الأرخص سعرًا في مصر من 695 ألف جنيه ولا تتجاوز الأسعار حاجز المليون جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

فيات تيبو

تباع فيات تيبو بناقل حركة يدوي بسعر رسمي 694.900 جنيه.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

تقدم تيبو بـ6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

رينو تاليانت

تقدم تالیانت 2026 السيدان في مصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 725 ألف جنيه.

تقدم رينو تاليانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر، التي تمثل خيارًا جيدًا للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين علامة عريقة والسعر المناسب، ومع اقتراب بداية العام الجديد قد تكون سيارة رينو قريبة لعدد من المستهلكين في مصر.

تأتي رينو تاليانت مجهزة بالعديد من مواصفات الأمان الحديثة التي تضمن سلامة السائق والركاب، مثل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، ونظام توزیع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وكشافات ضباب أمامية وخلفية.

رينو كارديان

تتوفر رينو كارديان 2026 في السوق المصري بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 800 ألف جنيه، والفئة تكنو الثانية 850 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا 900 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

فيات 500X

تقدم فيات 500X موديل 2026 الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

سيات إبيزا

تتوفر سيات إبيزا بثلاث فئاتـ الفئة الأولى فقط تحت مليون جنيه، وسعرها الرسمي 999 ألف جنيه.

تأتي سيات إبيزا الجديدة بمحرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من 7 سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة؛ وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية.

