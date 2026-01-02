أرخص سيارة زيرو متناهية الصغر بمصر سعرها في يناير 2026.. تفاصيل

في 2026.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" أوتوماتيك في السوق المصري

تقدم مجموعة قصراوي بالتعاون مع مجموعة ستلانتس العالمية، السيارة ستروين إيمي Ami الكهربائية كأرخص سيارة متناهية الصغر بالسوق المحلي مع انطلاق عام 2026 الجاري.

وتعد السيارة الجديدة من فئة المركبات الكهربائية الصغيرة جدًا، وتتميز بتصميمها المفتوح، وأبوابها القابلة للإزالة، وسقفها القابل للفتح، ما يجعلها مثالية للتنقل في الأجواء المشمسة والمناخات الهادئة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

منظومة القوة والحركة

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز ستروين إيمي باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

أسعار ستروين إيمي

تقدم السيارة ستروين إيمي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

