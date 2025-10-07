السير عكس الاتجاه.. مخالفة مرورية تبدأ بالغرامة وتصل بك إلى السجن

كتب - محمود أمين:

في ظل تزايد الحوادث المرورية الناتجة عن القيادة المتهورة، شددت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة على تطبيق عقوبات صارمة ضد السائقين الذين يسيرون عكس الاتجاه، باعتبارها من أخطر المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين وتعرض سلامة الطرق للخطر.

يعد السير عكس الاتجاه واحدًا من الأسباب الشائعة لحوادث الطرق في مصر، حيث يترتب عليه تصادمات وجهًا لوجه يصعب تفاديها، ولهذا تضمن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته الأخيرة أحكامًا واضحة لمواجهة هذه المخالفة.

عقوبات مشددة تبدأ بالغرامة وتنتهي بالسجن

بحسب نصوص القانون، فإن من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها دون أن يتسبب في أضرار، يعاقَب بالحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا نتج عن السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، فيُعاقَب السائق بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو إصابة بعجز دائم، ترتفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة نهائيًا، ولا تُمنح له رخصة جديدة إلا بعد مضي مدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها عليه.

تأكيد دستوري وتشديد قضائي

المحكمة الدستورية العليا أكدت مؤخرًا أن النصوص القانونية التي تعاقب السير عكس الاتجاه تتفق مع الدستور، وأن تشديد العقوبة يتناسب مع خطورة الفعل الذي قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو التسبب بإعاقات دائمة.

كما شددت وزارة الداخلية على أن إدارة المرور تنفذ حملات يومية لضبط السائقين المخالفين، مع تطبيق فوري للعقوبات، وسحب الرخص في حالات التكرار أو القيادة العدوانية.

ردع وتوعية

ولا يستهدف تشديد العقوبات الردع القانوني فقط، بل رفع مستوى الوعي المروري، خاصة في الشوارع الفرعية التي تشهد تجاوزات متكررة.

كما يجري العمل على توسيع منظومة المراقبة بالكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي، وتوثيق الحالات تمهيدًا لإحالتها للنيابة المختصة.

اقرأ أيضًا:

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟