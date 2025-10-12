سيارة يابانية 7 راكب موديل 2020 بأقل من 825 ألف جنيه

تخفيضات تتجاوز 100 ألف جنيه بأسعار كايي X3 Pro الجديدة في مصر

تبحث شريحة من المستهلكين في سوق السيارات المستعملة، عن السيارات العائلية الكبيرة التي تباع بأسعار مناسبة، وخاصة مع التراجعات الكبيرة التي شهدها سوق السيارات الـ"زيرو" على مدار الأشهر الست الماضية.

ومن السيارات العائلية الكبيرة المتوفرة في سوق المستعمل حاليًا، تويوتا راش موديل 2020 والمعروضة في هذه الأيام بمتوسط سعري 820 ألف جنيه؛ وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

في هذا الموضوع نستعرض أسعار ومواصفات تويوتا راش التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد

انطلقت راش بطول 4.43 متر وقاعدة عجلات 2.68 متر مع عرض 1.69 متر وارتفاع 1.70 متر.

منظومة الفوة والحركة

حملت راش محرك 4 سلندر سعة 1496 سي سي بتنفس طبيعي للهواء لتوليد 103 حصان من القوة وعزم 136 نيوتن.متر عند 4200 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات ودفع خلفي للعجلات.

الأمان

جهزت راش قياسيا بأنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل ودعم الفرامل BA والتحكم في الثبات VSC بالإضافة لدعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HAC وحساسات ركن خلفية مع كاميرا ووسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وجانبية وستائرية.

التجهيزات

شملت تجهيزات راش القياسية مصابيح LED أمامية وخلفية وعجلة قيادة متعددة الوظائف ومفتاح ذكي مع زر لتشغيل المحرك وتكييف هواء أوتوماتيك ومخرج خلفي وجنوط قياس 16 بوصة.

زادت الفئة الثانية بجنوط قياس 17 بوصة وحساسات للإضاءة وضم كهربائي للمرايا الجانبية وجنوط رياضية قياس 17 بوصة فضلاً عن نظام صوتي يعمل عبر 8 سماعات ومخرجين إضافيين للكهرباء بقوة 12 فولت.

