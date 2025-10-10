للمقبلين على الشراء.. فيات تيبو الجديدة بأقل من 695 ألف جنيه

شهد الأسبوع الماضي من شهر أكتوبر الجاري، إعلان عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار 5 سيارات جديدة بقيم تتراوح بين 30 ألف جنيه وحتى 401 ألف جنيه.

وتنوعت السيارات التي انخفضت أسعارها ما بين طرازات سيدان صغيرة وكروس أوفر وSUV، كما طال التخفيض طرازات كهربائية وتبدأ أسعار هذه السيارات 799.900 جنيه.

في التقرير الآتي نستعرض السيارات التي تراجعت أسعارها:

زيكر 001

تقدم زيكر 001 الجديدة بتخفيض يتراوح بين 141 حتى 351 ألف جنيه، وهي تتوفر عبر ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.449.000 جنيه للفئة Long Range، و2.749.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و2.949.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز

زيكر X

تقدم زيكر X الجديدة بتخفيض 401 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، بأسعار رسمية تبدأ من مليون 699 ألف جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بمليون 849 ألف جنيه.

إم جي 5

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات وكلاء علامة إم جي في مصر، عن تخفيض أسعار السيدان إم جي 5 موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه خلال أكتوبر الجاري بالسوق المحلي.

ووفقًا للقوائم السعرية الجديدة، قدمت السيارة إم جي 5 موديل 2026 بفئة جديدة صنفت كفئة أولى مقابل 799.990 جنيه، كما قرر الوكيل المحلي تخفيض فئة LUXURY بقيمة 50 ألف جنيه لتقدم مقابل 899.990 جنيه.

إم جي ZS

أقرت شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG في مصر، تخفيض بأسعار السيارة ZS كروس أوفر العائلية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر إم جي ZS الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة COMFORT وسعرها الجديدة 930.000 جنيه بدلًا من 990.000 جنيه.

كما أقر الوكيل تخفيضًا بأسعار إم جي ZS Plus وهي النسخة الأحدث المحسنة من السيارة بمصر بقيمة 30.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي خلال الشهر الجاري 1.050.000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن آخر تسعير للسيارة هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية موديل 2026 حيث ظهرات بتراجع بلغ 30 ألف جنيه.

بحسب القائمة الأخيرة تقدم أكسنت RB بأسعار تبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى دون أي تغيير، والثانية قدمت مقابل 809.900 ألف جنيه بدلاً من 829.900 جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه.

أما الثالثة تراجع سعرها إلى 850.000 ألف جنيه بدلاً من 875.000 جنيه بتخفيض 25 ألف جنيه، وكشفت القائمة الأحدث عن اختفاء الفئة الرابعة من السيارة، بينما قدمت الفئة عالية التجهيزات مقابل 899.000 جنيه بدلاً من 930.000 جنيه.