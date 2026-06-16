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عمرو محمود ياسين عن مواجهة مصر ونيوزيلندا: "هنقابل منتخب منظم وقوي"

كتب : معتز عباس

09:55 م 16/06/2026

المؤلف عمرو محمود ياسين

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علق المؤلف عمرو محمود ياسين على المواجهة القادمة والمرتقبة التي ستجمع منتخبي مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وكتب عمرو ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "منتخب نيوزيلندا عنده اكتر من لاعب كويس جدا زي كريس وود وجاست، وحقيقي منتخب منظم وقوي وماطلعتش فخادهم بيضا زي ما كابتن مجدي عبد الغني قال".

آخر أعمال عمرو محمود ياسين

يذكر أن عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، محمد لطفي، إيمان السيد، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، إنجي كيوان، إخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل وتقابل حبيب

كما قدم عمرو محمود ياسين مسلسل وتقابل حبيب، الذي عرض في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد الخبيري.

عمرو محمود ياسين فيسبوك

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عمرو محمود ياسين منتخب بلجيكا منتخب مصر مصر ونيوزيلندا كأس العالم

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