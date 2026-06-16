علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على مقطع فيديو للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، خلال مباراة مصر وبلجيكا، بعدما ظهر وهو يناقش أحد قرارات الحكم وقام باحتضانه لشرح وجهة نظره.

تعليق تركي آل الشيخ

ونشر آل الشيخ الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "كابتن حسام رهيب ولو طرده الحكم نقول ليهم ده إبراهيم".

منتخب مصر في كأس العالم 2026

وانتهت مباراة مصر وبلجيكا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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