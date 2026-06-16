قدمت السينما المصرية، عددا من الأفلام التي ظهرت فيها شخصية المدير الفني لفريق كرة قدم، وغلب عليها الطابع الكوميدي.

وبالتزامن مع مونديال كأس العالم 2026، نعرض لكم أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية مدير فني.

وحيد سيف – كابتن جلال

جسد الفنان الكبير وحيد سيف، ضمن أحداث فيلم "4 2 4 " شخصية "كابتن جلال - جاليليو" المدير الفني لفريق عمال المصنع، وتتوالى الأحداث التي تكشف عن مدرب كوميدي غريب الأطوار يلجأ لخطط تعتمد على التنجيم والخرافات بدلا من التحليل الكروي.

وشارك في بطولة فيلم "4 2 4 " سمير غانم، يونس شلبي، لبلبة، أحمد عدوية، أمين الهنيدي، فريدة سيف النصر، علي الشريف، نجاح الموجي، محمود القلعاوي، محمد أبو الحسن، ومن إخراج أحمد فؤاد.

طلعت زكريا – أمين أبو زيد

يجسد الفنان طلعت زكريا، ضمن أحداث فيلم "أبو علي" مدرب لفريق ناشئين بالشارع، بطريقة كوميدية يظهر فيها "كابتن أمين"، وهو يأخد الهدايا من الأطفال، وبناء عليها يتم تحديد مركزهم في الملعب.

فيلم "أبو علي" بطولة: كريم عبدالعزيز، منى زكي، خالد الصاوي، انتصار، إنعام سالوسة، أحمد فؤاد سليم، إيناس نور، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أحمد حسام ميدو – كابتن شلش

ضمن أحداث فيلم "الحريفة" والذي عرض عام 2024، يجسد لاعب المنتخب المصري المعتزل أحمد حسام ميدو، شخصية "كابتن شلش"، وهو مدرس بإحدى المدارس الثانوية، يقوم بتكوين فريق كرة قدم، ويدخل مسابقة على مستوى الجمهورية تنتهي بفوز فريقه.

فيلم "الحريفة" بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، أحمد بحر، نور إيهاب، يوسف عمر، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، فراس سعيد، ومن إخراج رؤوف السيد.

أحمد حاتم - كابتن صلاح

يتورط "صلاح" – أحمد حاتم، في تدريب فريق يمتلكه والده الراحل، في إحدى القرى، وتتوالى الأحداث التي تشهد العديد من المفارقات الكوميدية.

وشارك في بطولة فيلم "المطاريد" أحمد حاتم، تارا عماد، إياد نصار، محمد محمود، طه دسوقي، محمود البزاوي، محمود حافظ، ومن إخراج ياسر سامي.

أحمد مكي - كابتن حسن شحاتة

ضمن أحداث فيلم "طير إنت"، جسد الفنان أحمد مكي عدد من الشخصيات بطريقة كوميدية، من بينها شخصية "كابتن حسن شحاتة" في لقطة أزمته الشهيرة مع كابتن أحمد حسام ميدو، ضمن كأس أمم أفريقيا لعام 2006.

فيلم "طير إنت" بطولة: أحمد مكي، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، لطفي لبيب، هشام إسماعيل، محمد سلام، إنجي وجدان، ومن إخراج أحمد الجندي.

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