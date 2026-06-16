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منافس مصر.. من هو إيلي جست صاحب هدفي نيوزيلندا بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

08:06 م 16/06/2026
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دخل إيلي جست تاريخ كرة القدم النيوزيلندية من أوسع أبوابه، بعدما قاد منتخب بلاده بتعادل ثمين أمام إيران بنتيجة 2-2، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

ونجح مهاجم نيوزيلندا في تسجيل هدفي فريقه خلال اللقاء، ليصبح حديث الجماهير ووسائل الإعلام في بلاده، خاصة مع عودة المنتخب إلى المشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 16 عاما.

وبفضل الثنائية التي سجلها أمام إيران، أصبح جست أول لاعب في تاريخ منتخب نيوزيلندا يحرز هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم، ليخلد اسمه في سجلات الكرة النيوزيلندية.

ويستعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الإثنين المقبل.

من هو إيلي جست؟

وبحسب موقع ترنسفير ماركت، ولد إيلي جست في مدينة بالمرستون نورث، وينحدر من أصول صينية من جهة والدته، وبدأ مشواره الدولي مبكرا، حيث خاض مباراته الأولى بقميص منتخب نيوزيلندا في سن التاسعة عشرة خلال مواجهة ودية أمام منتخب أيرلندا.

ويبلغ جست من العمر 26 عاما، وخاض أكثر من 40 مباراة دولية مع منتخب بلاده، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفا.

ويتألق اللاعب حاليا مع نادي ماذرويل الإسكتلندي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الفريق، كما حصل على جائزة أفضل لاعب من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، إلى جانب اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإسكتلندي الممتاز.

ورغم أن طول جست لا يتجاوز 1.70 متر، فإنه يمتلك قدرة جيدة على التعامل مع الكرات الهوائية، كما يتميز بمهاراته في المساحات الضيقة ومرونته التكتيكية، إذ يجيد اللعب كجناح أيمن أو في مركز صانع الألعاب.

وبعد تألقه أمام إيران، يدخل إيلي جست مواجهة مصر المقبلة بمعنويات مرتفعة، في ظل سعيه لمواصلة كتابة التاريخ مع منتخب بلاده في مونديال 2026.

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منتخب نيوزيلندا كأس العالم 2026 منتخب مصر

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