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ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى

كتب : حسن مرسي

10:56 م 16/06/2026

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

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أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن صناع القرار في الخليج يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى للأزمة، وسيتحدثون عنه في وقت قريب أو بعيد.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الكاتب الصحفي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مفرزة من القوات الجوية المصرية في أبوظبي، وهو أمر فاجأ الكثيرين.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن هناك من يزايد بسبب سوء النية أو الفهم، لكن مصر دعمت أمن الخليج على مستوى الخطاب الرسمي والزيارات والمساندة الكاملة.

وتابع أن "السوشيال ميديا مثل عدوى الإنفلونزا، لو عطس شخص في وجه الآخر، الكل يصاب بها لأنها غرفة مغلقة".

وشدد ضياء رشوان على أن تحالف مصر ودول الخليج بعد 30 يونيو أوجع تيار الإخوان بشكل خاص، والمواقف المشتركة كانت واضحة.

وأكد وزير الدولة للإعلام أنه لا يظن أن كثيرين يشكون في الموقف المصري الآن، والأمور اتضحت للجميع.

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ضياء رشوان خليج الرئيس السيسي

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