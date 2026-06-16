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مي سليم تدعم الأردن في كأس العالم: "بالتوفيق لمنتخب بلادي"

كتب : معتز عباس

10:33 م 16/06/2026

مي سليم بقميص منتخب الاردن

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أعلنت المطربة مي سليم عن دعمها منتخب الأردن في مشواره خلال بطولة كأس العالم 2026.

وظهرت مي سليم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" مرتدية قميص منتخب الأردن، وكتبت: "بالتوفيق للنشامى إن شاء الله تكون بداية حلوة في كأس العالم ونفرح بأول فوز لمنتخب بلادي الأردني".

وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "هو إنتي مصرية ولا اردنية"، "أنتي من الأردن"، "أول مرة اعرف انك اردنية".

موعد مباراة الأردن

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة النمسا في منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، والتي تبدأ الساعة السابعة صباح غدًا الأربعاء.

آخر أعمال مي سليم الفنية

شاركت الفنانة مي سليم في مسلسل "السجل الأسود"، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي. العمل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

مي سليم بقميص منتخب الاردن

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مي سليم منتخب الأردن كأس العالم مونديال 2026

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