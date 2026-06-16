هل سيغيب نيمار عن كأس العالم بأكمله؟.. فحوصات طبية جديدة

يزداد الغموض حول موقف نيمار جونيور، لاعب منتخب البرازيل، بشأن موعد مشاركته مع السامبا، في كأس العالم 2026.

وخضع نيمار الموجود حاليًا مع المنتخب البرازيلي في نيوجيرسي خلال كأس العالم 2026، لفحوصات طبية جديدة يوم الإثنين، لتقييم مدى تطور إصابته من الدرجة الثانية في الساق اليمنى.

إصابة نيمار

تعرض نيمار للإصابة في 17 مايو خلال مباراة في الدوري البرازيلي، قبل يوم واحد فقط من إعلان كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة النهائية للمنتخب البرازيلي المشارك في كأس العالم 2026، ورغم الإصابة، قرر المدرب الإيطالي إبقاء نيمار ضمن قائمة الـ26 لاعباً على أمل تعافيه خلال البطولة.

ومنذ ذلك الحين، لم يلعب نيمار أي مباراة، ولم يشارك في أي حصة تدريبية جماعية تحت قيادة أنشيلوتي.

هل يغيب نيمار عن كأس العالم؟

خضع مهاجم سانتوس لفحوصات طبية، ثم تدرب في صالة الألعاب الرياضية كجزء من عملية تعافيه، واكتفي بجري بسيط في الملعب، لكنه لم يشارك في المران الجماعي.

وغاب نيمار عن مباريات البرازيل الودية قبل انطلاق المونديال، ضد بنما ومصر، إضافة إلى مباراة السامبا الأولى في كأس العالم، أمام المغرب والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن غياب نيمار عن التدريبات الجماعية، يعقد مشاركته في مباراة هايتي المقبلة.

ويتطلع نيمار، للعودة لصفوف السامبا، بعد غياب طويل، إذ أن آخر مشاركة له منذ 17 أكتوبر 2023 ، عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي في ركبته اليسرى خلال مباراة في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية ضد أوروجواي في مونتيفيديو .

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