مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

العراق

- -
01:00

النرويج

كأس العالم

إنجلترا

- -
23:00

كرواتيا

كأس العالم

البرتغال

- -
20:00

الكونغو الديمقراطية

جميع المباريات

إعلان

هل سيغيب نيمار عن كأس العالم بأكمله؟.. فحوصات طبية جديدة

كتب : هند عواد

10:48 م 16/06/2026

نيمار جونيور لاعب منتخب البرازيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يزداد الغموض حول موقف نيمار جونيور، لاعب منتخب البرازيل، بشأن موعد مشاركته مع السامبا، في كأس العالم 2026.

وخضع نيمار الموجود حاليًا مع المنتخب البرازيلي في نيوجيرسي خلال كأس العالم 2026، لفحوصات طبية جديدة يوم الإثنين، لتقييم مدى تطور إصابته من الدرجة الثانية في الساق اليمنى.

إصابة نيمار

تعرض نيمار للإصابة في 17 مايو خلال مباراة في الدوري البرازيلي، قبل يوم واحد فقط من إعلان كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة النهائية للمنتخب البرازيلي المشارك في كأس العالم 2026، ورغم الإصابة، قرر المدرب الإيطالي إبقاء نيمار ضمن قائمة الـ26 لاعباً على أمل تعافيه خلال البطولة.

ومنذ ذلك الحين، لم يلعب نيمار أي مباراة، ولم يشارك في أي حصة تدريبية جماعية تحت قيادة أنشيلوتي.

هل يغيب نيمار عن كأس العالم؟

خضع مهاجم سانتوس لفحوصات طبية، ثم تدرب في صالة الألعاب الرياضية كجزء من عملية تعافيه، واكتفي بجري بسيط في الملعب، لكنه لم يشارك في المران الجماعي.

وغاب نيمار عن مباريات البرازيل الودية قبل انطلاق المونديال، ضد بنما ومصر، إضافة إلى مباراة السامبا الأولى في كأس العالم، أمام المغرب والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن غياب نيمار عن التدريبات الجماعية، يعقد مشاركته في مباراة هايتي المقبلة.

ويتطلع نيمار، للعودة لصفوف السامبا، بعد غياب طويل، إذ أن آخر مشاركة له منذ 17 أكتوبر 2023 ، عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي في ركبته اليسرى خلال مباراة في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية ضد أوروجواي في مونتيفيديو .

اقرأ أيضًا:

ظهور أول وعودة بعد 40 عامًا.. ماذا ينتظر العرب في ختام الجولة الأولى بالمونديال؟

لحظة بلحظة.. فرنسا ضد السنغال (0-0).. بداية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار البرازيل كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

10 صور من احتفال أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر" بحضور ياسر جلال وأروى جودة
مسرح و تليفزيون

10 صور من احتفال أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر" بحضور ياسر جلال وأروى جودة

هل حددت الحكومة موعد تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يحسم الجدل
أخبار مصر

هل حددت الحكومة موعد تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يحسم الجدل
"أحرجنا أمام ترامب".. نتنياهو يوبخ رئيس الأركان الإسرائيلي أمام الكابينت
شئون عربية و دولية

"أحرجنا أمام ترامب".. نتنياهو يوبخ رئيس الأركان الإسرائيلي أمام الكابينت

اتهامات تطارد رئيس الاتحاد البرازيلي خلال كأس العالم 2026.. ما القصة؟
كأس العالم 2026

اتهامات تطارد رئيس الاتحاد البرازيلي خلال كأس العالم 2026.. ما القصة؟
"الموضوع مش هيعدي مرور الكرام".. هاجر الشرنوبي تعلق على أزمة "مستشفى الشاطبي"
زووم

"الموضوع مش هيعدي مرور الكرام".. هاجر الشرنوبي تعلق على أزمة "مستشفى الشاطبي"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

النمسا

النمسا

- -

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

العراق

العراق

- -

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي