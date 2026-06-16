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10 صور من احتفال أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر" بحضور ياسر جلال وأروى جودة

كتب : سهيلة أسامة

09:18 م 16/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أروى جودة على السجادة الحمراء من العرض لخاص لمسلسل للعدالة
  • عرض 10 صورة
    أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر
  • عرض 10 صورة
    جنا الأشقر من العرض الخاص مسلسل للعدالة وجه آخر (1)
  • عرض 10 صورة
    جنا الأشقر من العرض الخاص مسلسل للعدالة وجه آخر (2)
  • عرض 10 صورة
    أروى جودة تتألق في العرض الخاص لمسلسل للعدالة وجه آخر
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من العرض الخاص لمسلسل للعدالة وجه آخر (1)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال وابنه من العرض الخاص لفيلمه للعدالة وجه آخر
  • عرض 10 صورة
    محمد علاء (2)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من العرض الخاص لمسلسل للعدالة وجه آخر

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احتفل نجوم وصناع مسلسل "للعدالة وجه آخر"، أحدث الإنتاجات الأصلية لـTOD Studios، بالعرض الخاص للحلقة الأولى، والذي أقيم أمس الأثنين في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر في العرض الخاص

وشهدت السجادة الحمراء حضور وتألق أبطال العمل، من بينهم ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، مينا نبيل، جانا الأشقر، فادي السيد، وسما إبراهيم، والمخرج محمد يحيى والكاتب عمرو الدالي.

قصة مسلسل "للعدالة وجه آخر"

ويعد مسلسل "للعدالة وجه آخر" عملا دراميا تشويقيا مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر منصة TOD، وتدور أحداثه حول الإعلامي الشهير فؤاد السرجاني، الذي تنقلب حياته بعد تورط ابنه في قضية مقتل صديقته، ما يدفعه لخوض رحلة معقدة لكشف الحقيقة وسط صراع بين المبادئ والأبوة.

ويشارك في بطولة العمل كل من ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، نور إيهاب، ومينا نبيل، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى.

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للعدالة وجه آخر ياسر جلال أروى جودة

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