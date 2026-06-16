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بدرية طلبة تحتفل بتخرج حفيدتها من المدرسة الابتدائية.. فيديو وصور

كتب : معتز عباس

09:22 م 16/06/2026
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    حفل تخرج حفيدة بدرية طلبة تالين (2)

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شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مميزة من احتفالها بتخرج حفيدتها من المرحلة الابتدائية، وسط أجواء من السعادة والفخر.

ونشرت بدرية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو من حفل التخرج، ظهرت خلاله حفيدتها "تالين أحمد" أثناء تكريمها داخل المدرسة، وعلقت قائلة: "تبارك الله النهاردة كان يوم جميل قوي، حفل تخرج حفيدتي تالين أحمد من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية.. عقبال عندكم يا حبايب".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وحرصوا على تهنئة حفيدة بدرية طلبة بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لها المزيد من النجاح والتفوق في مراحلها الدراسية المقبلة.

أحداث وأبطال فيلم الحافي

تشارك بدرية طلبة في فيلم "الحافي" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش قضايا الدجل والشعوذة بصورها الحديثة، وتأثيرها على المجتمع.

الفيلم يضم عدد كبير من النجوم، أبرزهم إلهام شاهين، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، سلوى خطاب، وبدرية طلبة، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي.

آخر أعمال بدرية طلبة

يُذكر أن، آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة كان مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض خلال موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، نيكول سابا، ومنة عرفة.

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الشهادة الابتدائية بدرية طلبة نجوم الفن حفل تخرج

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