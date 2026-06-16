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"أحسن ما تخلفي من راجل مش مسؤول ".. سارة نخلة تعلن تجميد البويضات

كتب : نوران أسامة

10:51 م 16/06/2026

سارة نخلة

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أعلنت الفنانة سارة نخلة خضوعها لعملية تجميد البويضات، وشاركت جمهورها صورة لها من داخل المستشفى ظهرت خلالها بملابس العمليات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

سارة نخلة تعلن تجميد بويضاتها

وكتبت سارة نخلة: "دي مش مجرد ستوري عادية دي تجربتي اللي حابة أشاركها مع كل بنت حابه تجمد بويضاتها الحمد لله وبفضل ربنا و دكتورتي اللي كانت زي الأم و أكثر الحمد لله تمت العملية بنجاح".

وتابعت: "و هرد على كل سؤال هيجيلي بأمانة وصدق عشان أنا مؤمنة إنها حاجة مهمة لأي بنت و أحسن مليون مرة من إنك تخلفي من راجل مش مسؤول و يسيبك تربي عيالك لوحدك لمجرد إنكم مش متفقين جمديهم وخدي وقتك بالتفكير واتجوزي من راجل صح في وقت صح".

واختتمت: "بويضاتك أعز ما تملكي حافظي عليهم للوقت المناسب والطفل المناسب من الرجل المناسب مع الدكتور المناسب أنا جمدتهم عقبال عندك انتي وهي".

آخر أعمال سارة نخلة

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة كان مسلسل "بيوتي كلينك"، الذي شارك في بطولته فيصل العمري، أحمد شعيب، ميلا الزهراني، عفاف مصطفى، وليد أبو المجد، محسن الشهري، وشادي أسعد، وهو من إخراج تامر بسويني.

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