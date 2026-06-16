أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الشركات الأعضاء بقرار غلق منطقة خان الخليلي ومنطقة الحسين مؤقتًا أمام الزيارات السياحية، تزامنًا مع الاستعدادات الأمنية والتنظيمية الخاصة باحتفالات العام الهجري الجديد 1448.

وقالت الغرفة، في كتاب دوري رقم (89) لسنة 2026، إن الإجراء يأتي بناءً على ما ورد إليها من الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، بشأن تأمين الاحتفالات الخاصة بحلول العام الهجري الجديد وما يصاحبها من كثافات وزحام كبير بالمنطقة.

أوضحت الغرفة أنه تقرر غلق الزيارة بمنطقة خان الخليلي اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية والأمنية الخاصة بالاحتفالات.

استئناف استقبال الأفواج الخميس

أكدت غرفة شركات السياحة أن استقبال الأفواج السياحية بالمنطقة سيعود بصورة طبيعية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، عقب انتهاء الاحتفالات والإجراءات المرتبطة بها.

ودعت الغرفة الشركات السياحية إلى مراعاة القرار عند إعداد البرامج والجولات السياحية المقررة خلال تلك الفترة، بما يضمن عدم تأثر حركة الأفواج الزائرة والتزامًا بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.