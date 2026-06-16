إعلان

غرفة السياحة: غلق منطقة خان الخليلي مؤقتًا بسبب احتفالات العام الهجري

كتب : محمد أبو بكر

11:05 م 16/06/2026 تعديل في 11:16 م

خان الخليلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الشركات الأعضاء بقرار غلق منطقة خان الخليلي ومنطقة الحسين مؤقتًا أمام الزيارات السياحية، تزامنًا مع الاستعدادات الأمنية والتنظيمية الخاصة باحتفالات العام الهجري الجديد 1448.

وقالت الغرفة، في كتاب دوري رقم (89) لسنة 2026، إن الإجراء يأتي بناءً على ما ورد إليها من الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، بشأن تأمين الاحتفالات الخاصة بحلول العام الهجري الجديد وما يصاحبها من كثافات وزحام كبير بالمنطقة.

أوضحت الغرفة أنه تقرر غلق الزيارة بمنطقة خان الخليلي اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية والأمنية الخاصة بالاحتفالات.

استئناف استقبال الأفواج الخميس

أكدت غرفة شركات السياحة أن استقبال الأفواج السياحية بالمنطقة سيعود بصورة طبيعية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، عقب انتهاء الاحتفالات والإجراءات المرتبطة بها.

ودعت الغرفة الشركات السياحية إلى مراعاة القرار عند إعداد البرامج والجولات السياحية المقررة خلال تلك الفترة، بما يضمن عدم تأثر حركة الأفواج الزائرة والتزامًا بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خان الخليلي مسجد الحسين وزارة السياحة العام الهجري الجديد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

منافس مصر.. من هو إيلي جست صاحب هدفي نيوزيلندا بكأس العالم 2026
كأس العالم 2026

منافس مصر.. من هو إيلي جست صاحب هدفي نيوزيلندا بكأس العالم 2026
ماذا دار بين أمريكا وإيران؟.. أبرز بنود الاتفاق والأسئلة العالقة
مصراوى TV

ماذا دار بين أمريكا وإيران؟.. أبرز بنود الاتفاق والأسئلة العالقة
ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
أخبار مصر

ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
مصادر تكشف لمصراوي كواليس إنشاء كافيتريا ضخمة بمعبد الكرنك
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي كواليس إنشاء كافيتريا ضخمة بمعبد الكرنك
فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

النمسا

النمسا

- -

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

- -

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي