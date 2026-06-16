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السياحة توقف رحلات البالون التجارية بالأقصر حتى نهاية أغسطس

كتب : محمد أبو بكر

11:13 م 16/06/2026

البالون الطائر

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أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الشركات الأعضاء بقرار صادر عن وزارة السياحة والآثار بشأن نشاط رحلات البالون بمحافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت الغرفة، في الكتاب الدوري رقم (91) لسنة 2026، إن وزارة السياحة والآثار قررت إيقاف النشاط التجاري لرحلات البالون بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 1 يونيو 2026 وحتى 31 أغسطس 2026.

وأوضحت الغرفة أن القرار تضمن السماح بتنفيذ رحلات التدريب أو تجديد شهادات صلاحية البالون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق الضوابط المعمول بها.

إخطار الشركات السياحية

ودعت الغرفة جميع الشركات السياحية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة السياحة والآثار، ومراعاة القرار عند إعداد البرامج السياحية الخاصة بمحافظة الأقصر خلال فترة سريان الإيقاف.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار تنظيم وتشغيل نشاط البالون بالمحافظة وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.

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الأقصر السياحة البالون الطائر وزارة السياحة

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