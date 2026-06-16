خطفت الفنانة إيمان الشريف الأنظار، ضمن أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" بطولة الفنانة صبا مبارك، والذي يعرض الآن ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وفوجئ عدد كبير من جمهور المسلسل أن الفنانة إيمان الشريف التي جسدت شخصية الدكتورة إيناس ضمن أحداث المسلسل هي شقيقة الفنانة ولاء الشريف التي اشتهرت بدورها ضمن أحداث مسلسل "أبو العروسة" عام 2017.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم الفن وأشقائهم:

أحمد مالك وحسن مالك

ظهر الفنان حسن مالك لأول مرة مع شقيقه أحمد مالك في برنامج أبلة فاهيتا عام 2017، وكان أول ظهور له كممثل من خلال مسلسل لعبة النسيان عام 2020 بطولة الفنانة دينا الشربيني، لينطلق بعدها وشارك بالعديد الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي حققت نجاحا كبيرا وتعاون من خلالها مع نخبة من ألمع النجوم، ليلفت حسن الأنظار لموهبته ويصبح من أبرز نجوم جيله.

ويجز وشقيقه خالد علي

مطرب الراب خالد علي، هو شقيق مطرب الراب ويجز، ودخل مجال الغناء وأصدر أعمالاً فنية متنوعة، إذ طرح ميني ألبوم بعنوان "باسبور"، وشارك في إحياء حفلات غنائية جماهيرية بارزة.

كما شارك خالد علي شقيقه ويجز في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة على مسرح "يو أرينا"، وقدما معاً فقرات فنية وأغاني متنوعة.

ولاء الشريف وشقيقتها إيمان

فوجئ عدد كبير من متابعي مسلسل "ورد على فل وياسمين" بالفنانة إيمان الشريف التي تشارك ضمن نجوم المسلسل، أنها شقيقة الفنانة ولاء الشريف وأنهما تعاونا من قبل بمسلسل "صوت وصورة" عام 2023، وظهرا كشقيقتان أيضا ضمن أحداث المسلسل.

ليلى وملك أحمد زاهر

ظهرت الشقيقتان ملك وليلى أحمد زاهر لأول مرة بأحداث فيلم "كابتن هيما" عام 2008 بطولة الفنان تامر حسني، ليقرر مشاركتهما معه مرة أخرى بفيلم "عمر وسلمى 2" عام 2009، مرورا بالجزء الثالث عام 2012.

ميس حمدان ومي سليم ودانا حمدان

كانت بداية الفنانة ميس حمدان الفنية بفيلم "ظرف طارق" عام 2006 بطولة النجم أحمد حلمي، لتشارك بعدها الفنان تامر حسني بطولة فيلم "عمر وسلمى" عام 2007، وكان لها ظهورا مميزا بالعديد من الأعمال الفنية ونجحت في إثبات موهبتها.

لتقرر بعدها شقيقتها الفنانة مي سليم أيضا خوض تجربة التمثيل وشاركت في فيلم "الديلر" عام 2010 بطولة الفنان أحمد السقا وخالد النبوي ونجحت في لفت الأنظار لموهبتها لتنهال عليها العروض من قبل شركات الإنتاج.

لتلحق بهما شقيقتهما الفنانة دانا حمدان وتقرر أيضا خوض تجربة التمثيل، وكانت بدايتها بمسلسل "العراف" عام 2013 بطولة الزعيم عادل إمام، ونجح الثلاثي في تقديم أنفسهن كأبرز نجمات جيلهن.

حلا شيحة وهنا شيحة

كانت بداية الفنانة حلا شيحة الفنية بمسلسل "نسر الشرق" عام 1997، حتى شاركت النجم الراحل نور الشريف بطولة مسلسل "الرجل الآخر" عام 1999 ليكون المسلسل شهادة ميلادها لدى الجمهور المصري والعربي لتنطلق بعدها وقدمت العديد من الأعمال المميزة.

وبعدها خاضت شقيقتها هنا شيحة أولى تجاربها في عالم التمثيل بمسلسل "البر الغربي" عام 2001 بطولة النجم الراحل فاروق الفيشاوي، ونجحت في لفت الأنظار لموهبتها لتقرر استكمال رحلتها في عالم الفن وتعاونت من بعدها مع عدد كبير من ألمع نجوم الدراما والسينما المصرية.

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