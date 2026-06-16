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بالصور.. نرمين ماهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور بالساحل الشمالي

كتب : مروان الطيب

02:44 م 16/06/2026
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    نرمين ماهر تخطف الأنظار في مراسي (1)
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    نرمين ماهر تخطف الأنظار في مراسي (4)
  • عرض 7 صورة
    نرمين ماهر تخطف الأنظار في مراسي (5)
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    نرمين ماهر تخطف الأنظار في مراسي (6)
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    نرمين ماهر تخطف الأنظار في مراسي (3)
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    نرمين ماهر تخطف الأنظار في مراسي (2)

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تواصل الفنانة نرمين ماهر نشر صور من عطلتها الصيفية في مراسي، ونشرت صورا جديدة من رحلتها عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت نرمين في الصور بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية على أحد الشواطئ هناك، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

اخر مشاركات نرمين ماهر في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات نرمين ماهر في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فندق خمس هموم" عام 2025.

تدور الأحداث في إطار كوميدي داخل فندق سياحي كبير، حيث تنشأ العديد من العلاقات الإنسانية المختلفة بين نزلاء وموظفي الفندق، والتي تؤدي لحدوث العديد من المواقف والأحداث اليومية المختلفة فيما بينهم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد صيام، حسام داغر، بشير الغنيم، علاء مرسي، تأليف عبدالباسط الجارد، إخراج حسن السيد.

اخر مشاركات نرمين ماهر على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات نرمين ماهر على شاشة السينما بفيلم "مالك صلاح" عام 2024.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مالك الذي تتعطل خططه بإقامة حفل زفافه؛ حينما يتعرض جده لرصاصة طائشة تضعه في حالة حرجة، ويضطر مالك للسفر إلى مصر لرعاية جده على أمل تحسن حالته وإقامة زفافه المؤجل.

وشارك ببطولة الفيلم كل من إبراهيم المريسي، مصطفى بسيط، عاصم ترك، يحيى إبراهيم، تأليف وإخراج شريف عادل.

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