كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن أن الوزارة ستقدم في القريب العاجل تعديلات على قانون الضرائب إلى مجلس النواب، من أجل تقديم المزيد من التسهيلات وحوافز للممولين، في إطار سياسة الوزارة المرنة للتعامل مع الجميع.

وأكد في كلمته أمام الأعضاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذه التعديلات ستتم مناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

تنسيق كامل بشأن توصيات لجنة الخطة والموازنة

وأشاد وزير المالية بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026 /2027 ، مؤكدًا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.

وقال الوزير إن اللجنة الخطة والموازنة بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل دراسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن وزارة المالية دائمًا على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها، مشددًا على ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وكل الجهات المعنية.