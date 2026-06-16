بدأ صناع فيلم "باسط للعضلات"، تصوير المشاهد الأولى من العمل، الذي يجمع الفنان أحمد مالك، والفنان ميشيل ميلاد، والنجم خالد الصاوي.

صناع فيلم باسط للعضلات

فيلم "باسط للعضلات" من إنتاج بروديجي فيلمز وشركة ماجيك بينز ورشيدي فيلمز، ومن إخراج خالد منصور، وتأليف محمد الحسيني، ويجري تصويره حاليًا استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين وضيوف الشرف إلى أبطال الفيلم ، كما سيتم تحديد موعد طرحه الرسمي في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد مالك

يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد مالك مسلسل "سو اسوا"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي، عبر شاشة (‘م بي سي مصر) ومنصة شاهد.

وشارك في بطولة المسلسل: هدى المفتي، شريف دسوقي، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، خالد كمال، فتوح أحمد، عبدالعزيز مخيون، حسني شتا، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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