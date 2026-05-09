تصدر اسم المطرب أحمد سعد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إعلانه الانفصال عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني للمرة الثالثة، وذلك بعد زواج بينهما دام لسنوات منذ 2021 أنجبا خلالها ابنتين هما عليا ومريم.

وأعلن أحمد سعد، طلاقه لعلياء بسيوني عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وكتب : "نظرا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام المقبلة".

زيجات أحمد سعد الأربعة

وتعد علياء بسيوني الزوجة الرابعة في حياة أحمد سعد بعد زيجاته السابقة وهن الزوجة الأولى لبنى بيومي وأنجب منها جودي وأحمد وانفصلا عام 2011. والزوجة الثانية الفنانة ريم البارودي وانفصلا سريعا عن بعضهما. والزوجة الثالثة الفنانة سمية الخشاب وتزوجا عام 2017 وانفصلا عام 2019.

وانفصل أحمد سعد عن علياء بسيوني 3 مرات متتالية وكل مرة ينفصل فيها يعود إليها مرة أخرى بعد فترة من الغياب، ليعلن هذه المرة أنها الطلقة الثالثة التي وقعت بينهما.

تصريحات علياء بسيوني بعد طلاقها الثاني من أحمد سعد

وكانت علياء بسيوني قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "بودكاست" عن طلاقها من أحمد سعد للمرة الثانية: "لما حصل اكتشفت انها حاجة مفيدة جدا للعلاقة، واللي حصل أنا شخصيا استفدت منه، ومتأكدة أن أحمد استفاد منه، هو ربنا اللي بيرتب وبيسبب الأسباب كانت هتيجي هتيجي، يعني الخلافات اللي كانت حاصلة دي كانت الحل الوحيد ليها هو الطلاق، ومكنتش هتيجي غير كدة، وكان لازم احنا الاتنين نبعد عشان كل واحد يبص على نفسه قبل ما يبص على التاني، يعيد حسابات نفسه".

وأضافت: "أنا شوفت الوحش اللي كان عندي إيه؟، وعادي كل واحد عنده حاجات وحشة، محدش فينا ملاك، شفت غلطاتي وكان عندي غلطات كتير مكنتش شايفاها وانا جوة الموضوع ونفس الكلام عند أحمد، هو كمان شاف الحاجات الغلط اللي كانت عنده، ولما رجعنا أحسن من الأول بكتير ".

