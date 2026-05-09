يسود انقسام شديد داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق ضد سيراميكا التي تقام يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"مصراوي"، إن هناك فريقًا داخل المجلس يري أنه من الضروري استقدام طاقم تحكيم أجنبي أي كانت التكلفة لضمان عدم تعرض الفريق للظلم في هذه المواجهة المصيرية والحاسمة والتي يحتاج فيها الزمالك للتعادل من أجل التتويج رسميًا ببطولة الدوري الممتاز.

وأوضح، أن فريقًا آخر داخل مجلس الإدارة يري عدم استقدام حكام أجانب وخوض المباراة بطاقم تحكيم مصري في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وتوفير مبلغ الـ35 ألف دولار( حوالي 2 مليون جنيه) وتخصيصه كمكافأة للاعبي الفريق في حالة التتويج بلقب الدوري وتحفيزهم علي الفوز ضد سيراميكا أو التعادل علي أقل تقدير.

ولفت المصدر، إلي أن نادي الزمالك تقدم الخميس الماضي بطلب رسمي لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لكن مُهلة الزمالك تنتهي غد الأحد وفي حالة عدم إرسال رسوم الحكام الأجانب للجبلاية سيعتبر الطلب لاغي وسيلعب النادي الأبيض مباراة سيراميكا بحكام مصريين.

اقرأ أيضا :

لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية