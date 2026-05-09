الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

مصراوي يكشف سر الانقسام داخل الزمالك بسبب حكام مباراة سيراميكا

كتب : رمضان حسن

01:23 م 09/05/2026
    فريق الزمالك
    فريق سلة الزمالك (1)
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك

يسود انقسام شديد داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق ضد سيراميكا التي تقام يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"مصراوي"، إن هناك فريقًا داخل المجلس يري أنه من الضروري استقدام طاقم تحكيم أجنبي أي كانت التكلفة لضمان عدم تعرض الفريق للظلم في هذه المواجهة المصيرية والحاسمة والتي يحتاج فيها الزمالك للتعادل من أجل التتويج رسميًا ببطولة الدوري الممتاز.

وأوضح، أن فريقًا آخر داخل مجلس الإدارة يري عدم استقدام حكام أجانب وخوض المباراة بطاقم تحكيم مصري في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وتوفير مبلغ الـ35 ألف دولار( حوالي 2 مليون جنيه) وتخصيصه كمكافأة للاعبي الفريق في حالة التتويج بلقب الدوري وتحفيزهم علي الفوز ضد سيراميكا أو التعادل علي أقل تقدير.

ولفت المصدر، إلي أن نادي الزمالك تقدم الخميس الماضي بطلب رسمي لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لكن مُهلة الزمالك تنتهي غد الأحد وفي حالة عدم إرسال رسوم الحكام الأجانب للجبلاية سيعتبر الطلب لاغي وسيلعب النادي الأبيض مباراة سيراميكا بحكام مصريين.

بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر
كواليس محاكمة قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: تحملت 10 سنوات ومستعد للإعدام
موجة حارة تضرب البلاد| الأرصاد: الحرارة تصل لـ41.. والذروة في هذا الموعد
جهز 12500 جنيه|بدء سداد أقساط سكن لكل المصريين 7 غدًا.. وتحذير مهم
أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
