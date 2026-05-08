بالفيديو.. ماذا قالت علياء بسيوني بعد طلاقها من أحمد سعد للمرة الثانية؟

كتب : مروان الطيب

07:10 م 08/05/2026 تعديل في 08:58 م
    أحمد سعد يهنئ زوجته بعد تكريمها كأفضل مديرة أعمال
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني في حفل إطلاق ألبومه الغنائي حبيبنا
    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الجديد حبيبنا
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني 4
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني 3
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد و زوجته علياء البسيوني
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد وزوجته
    أحمد سعد وزوجته (4)

تحدثت علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد عن كواليس طلاقها منه للمرة الثانية وذلك خلال وجودها ضيفة في لقاء سابق على أحد برامج الـ "بودكاست".

وعن كواليس طلاقها من أحمد سعد للمرة الثانية قالت: "لما حصل اكتشفت انها حاجة مفيدة جدا للعلاقة، واللي حصل انا شخصيا استفدت منه، ومتأكدة أن أحمد استفاد منه، هو ربنا اللي بيرتب وبيسبب الأسباب كانت هتيجي هتيجي، يعني الخلافات اللي كانت حاصلة دي كانت الحل الوحيد ليها هو الطلاق، ومكنتش هتيجي غير كدة، وكان لازم احنا الاتنين نبعد عشان كل واحد يبص على نفسه قبل ما يبص على التاني، يعيد حسابات نفسه".

وتابعت: "انا شوفت الوحش اللي كان عندي ايه؟، وعادي كل واحد عنده حاجات وحشة، محدش فينا ملاك، شفت غلطاتي وكان عندي غلطات كتير مكنتش شايفاها وانا جوة الموضوع ونفس الكلام عند أحمد، هو كمان شاف الحاجات الغلط اللي كانت عنده، ولما رجعنا أحسن من الأول بكتير ".

فوجئ جمهور الفنان أحمد سعد بإعلان انفصاله عن زوجته ومديرة أعماله علياء بسيوني للمرة الثالثة، في بيان رسمي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

أعلن الفنان أحمد سعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، وكتب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "نظرا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام المقبلة".

مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور
مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور
