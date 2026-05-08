تحدثت علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد عن كواليس طلاقها منه للمرة الثانية وذلك خلال وجودها ضيفة في لقاء سابق على أحد برامج الـ "بودكاست".

كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثانية

وعن كواليس طلاقها من أحمد سعد للمرة الثانية قالت: "لما حصل اكتشفت انها حاجة مفيدة جدا للعلاقة، واللي حصل انا شخصيا استفدت منه، ومتأكدة أن أحمد استفاد منه، هو ربنا اللي بيرتب وبيسبب الأسباب كانت هتيجي هتيجي، يعني الخلافات اللي كانت حاصلة دي كانت الحل الوحيد ليها هو الطلاق، ومكنتش هتيجي غير كدة، وكان لازم احنا الاتنين نبعد عشان كل واحد يبص على نفسه قبل ما يبص على التاني، يعيد حسابات نفسه".

وتابعت: "انا شوفت الوحش اللي كان عندي ايه؟، وعادي كل واحد عنده حاجات وحشة، محدش فينا ملاك، شفت غلطاتي وكان عندي غلطات كتير مكنتش شايفاها وانا جوة الموضوع ونفس الكلام عند أحمد، هو كمان شاف الحاجات الغلط اللي كانت عنده، ولما رجعنا أحسن من الأول بكتير ".

أحمد سعد يعلن انفصاله عن علياء بسيوني للمرة الثالثة

فوجئ جمهور الفنان أحمد سعد بإعلان انفصاله عن زوجته ومديرة أعماله علياء بسيوني للمرة الثالثة، في بيان رسمي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

أعلن الفنان أحمد سعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، وكتب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "نظرا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام المقبلة".

