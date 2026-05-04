حرص المطرب الراحل هاني شاكر على خوض تجربة "الدويتوهات" الغنائية في مراحل مختلفة من مشواره الفني، وشاركه فيها نخبة من نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم محمد ثروت، وشيرين عبد الوهاب، وأحمد سعد.

وتنوعت الدويتوهات التي شارك بها هاني شاكر، ليس فقط في محتواها، ولكن أيضاً في الرؤية التي قُدمت بها، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

"بلدي"

قدم هاني شاكر الدويتو الشهير مع المطرب الكبير محمد ثروت بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر في عام 1982. وأعاد الثنائي تقديم الدويتو في احتفالات دار الأوبرا المصرية؛ وكتب كلمات أغنية "بلدي" الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ووضع ألحانها الموسيقار جمال سلامة.

"أنا قلبي ليك"

شاركت المطربة شيرين عبد الوهاب مع الراحل هاني شاكر في تقديم دويتو غنائي شهير بعنوان "أنا قلبي ليك". وطُرح الدويتو ضمن ألبوم قدمه هاني شاكر بعنوان "أحلى الليالي" في أبريل 2015، وكتب الكلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وتولى وضع الألحان والتوزيع الموسيقار محمد ضياء الدين.

"ذكرياتنا"

أحيا أمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر، في ديسمبر 2015، بمشاركة المطربة آمال ماهر، حفل تكريم الشاعر حسين السيد بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد. وقدم هاني شاكر دويتو مع آمال ماهر أغنية بعنوان "ذكرياتنا"، من كلمات حسين السيد وألحان طلال، تكريماً للشاعر الراحل.

"عيد الحب"

تعاون الراحل هاني شاكر مع المطربة ريهام عبد الحكيم في دويتو غنائي رومانسي بعنوان "عيد الحب" في فبراير عام 2020، وهي أغنية من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير.

"يا بخته"

طرح هاني شاكر بمشاركة أحمد سعد أغنية بعنوان "يا بخته" في عام 2020، ووضع لحن الأغنية المطرب أحمد سعد، وكتب كلماتها الشاعر أحمد إبراهيم.

"بقالي كتير"

قدمت المخرجة بتول عرفة، في فبراير 2021، تجربة غنائية فريدة بالتعاون بين المطربة اللبنانية كارول سماحة والمطرب الراحل هاني شاكر، في أول عمل يجمعهما سوياً؛ إذ قدم كلاهما أغنية على طريقة الفيديو كليب وتم ربط الأحداث ببعضها. وقدمت كارول سماحة أغنية تحمل اسم "شكراً"، فيما غنى هاني شاكر "بقالي كتير"، وظهر كل منهما كضيف شرف في فيديو كليب الآخر، في إطار درامي رومانسي مكوّن من جزأين.

"بحبك أنا"

شاركت المطربة الإماراتية أحلام مع الراحل هاني شاكر في تقديم أغنيته الشهيرة "بحبك أنا" في دويتو ضمن برنامجها "أحلام ألف ليلة وليلة".

موعد عزاء هاني شاكر

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية أعلنت إقامة عزاء المطرب الراحل هاني شاكر مساء الخميس المقبل في مسجد "أبو شقة" ببيفرلي هيلز.

