سميرة سعيد ناعية عبدالوهاب الدوكالي: "لم يكن بالنسبة لي مجرد فنان كبير"

كتب : هاني صابر

10:44 ص 09/05/2026

سميرة سعيد وعبدالوهاب الدوكالي

نعت المطربة سميرة سعيد، المطرب والملحن المغربي عبد الوهاب الدوكالي عميد الأغنية المغربية، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 85 عاما بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية.

رسالة سميرة سعيد لـ عبدالوهاب الدوكالي بعد وفاته

وكتبت سميرة سعيد، عبر حسابها على فيسبوك: "ويرحل هذا العملاق الكبير.. عبد الوهاب الدوكالي.. كل يوم نفقد إسما كبيرا وقامة فنية صنعت وجدان أجيال كاملة، لكن ما يتركه هؤلاء العظماء يبقى أكبر من الغياب".

وتابعت: "يبقى أثرهم، ومدارسهم، وإرثهم الذي لا يموت.. عبد الوهاب الدوكالي عرفته وأنا طفلة، وتشرفت بمشاركته في حفلات عديدة، وكانت من أوائل حفلاتي في الوطن العربي برفقته.. لم يكن بالنسبة لي مجرد فنان كبير، بل جزء من وجداني الشخصي وذكريات طفولتي والبدايات التي لا تُنسى".

وأضافت: "أما فنيا، فكان أحد أهم أعمدة الفن المغربي، وصاحب شخصية فنية واضحة ومتفردة، إستطاع أن يصنع هوية خاصة للأغنية المغربية وأن يؤثر في أجيال كثيرة جاءت بعده، بصوته وألحانه وحضوره الراقي.. رحم الله الفنان الكبير عبد الوهاب الدوكالي، وخالص العزاء لعائلته وللمغرب ولكل محبيه".

معلومات عن عبدالوهاب الدوكالي

يعد عبدالوهاب الدوكالي من مواليد 1941 لأبوين من مدينة فاس المغربية، وقدم أول أغانيه "موال الخال" وهو في الثمانية عشر من عمره. وتم اختيار الدكالي عام 1991 كأفضل شخصية عربية، ومنحته فرنسا جائزة السعفة الذهبية عام 2004، كما كرمه الفاتيكان مرتين.

وحمل الراحل ألقابا عديدة، ومنها لقب "مرسول الحب"، وهي الأغنية الأشهر في مشواره، والتي تحولت إلى تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم الفنان دياب جملتها الموسيقية "هوم تيكا تيكا هوم" في مسلسل "هي كيميا" الذي عرض في رمضان الماضي.

