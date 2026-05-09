احتفلت الفنانة رحمة أحمد فرج بعيد ميلادها بفستان أنيق ومكياج مميز.

نشرت رحمة أحمد مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله مع كعكة عيد الميلاد وكتبت على الفيديو:"عيد ميلاد سعيد رحومة".

وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها إلى جانب نجوم الفن منهم الفنانة تارا عماد، الفنانة مي سليم، ملك أحمد زاهر.

اخر مشاركات رحمة أحمد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رحمة أحمد بمسلسل "عرض وطلب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يستعرض المسلسل تقاطعات مصيرية لمجموعة من الشخصيات التي تحاصرها الأزمات، تتقدمهم هبة؛ تلك المعلمة التي تعيش في حي شعبي وتجد نفسها وحيدة في مواجهة رياح عاتية. هبة لا تقاتل من أجل أحلامها الشخصية، بل من أجل بقاء أسرتها المنهكة، حيث تقع على عاتقها مسؤولية شقيقها من ذوي الهمم، بجانب صراعها المرير مع الزمن لإنقاذ والدتها من المرض.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سلمى أبو ضيف، سماح أنور، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو موسى.

أعمال تنتظر عرضها رحمة أحمد قريبا

تشارك رحمة أحمد ببطولة فيلم "الكلام على ايه؟ أول ليلة" المقرر عرضه 14 مايو الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم أحمد حاتم، اية سماحة، حاتم صلاح، سيد رجب، دنيا سامي، مصطفى غريب، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

