البنوك توجه تحذيرات عاجلة للعملاء بعد تزايد السطو الإلكتروني

كتب : منال المصري

02:25 م 09/05/2026 تعديل في 02:42 م

دعت البنوك العاملة في مصر بعد تزايد وقائع الاحتيال الإلكتروني وسرقة الحسابات المصرفية العملاء إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي بيانات بنكية أو معلومات سرية مع جهات غير موثوقة.

تزايد حالات السطو الإلكتروني

شهدت الفترة الأخيرة تعرض عدد من العملاء لعمليات سطو إلكتروني على حساباتهم، عقب تلقيهم مكالمات هاتفية أو رسائل نصية من أشخاص انتحلوا صفة موظفين بالبنوك، بحجة تحديث البيانات أو حل مشكلات تتعلق بالخدمات المصرفية.

تحذيرات من البنوك للعملاء

وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، في بيان أمس، أن البنوك لا تطلب من العملاء أي بيانات سرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرا من محاولات الاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على الحسابات البنكية.

معلومات يحظر مشاركتها مع أي شخص:
بيانات البطاقات البنكية

رقم البطاقة
اسم حامل البطاقة
رمز الأمان الموجود على ظهر البطاقة (CVV)
وتستخدم هذه البيانات في تنفيذ معاملات إلكترونية غير مشروعة.
الرقم السري للبطاقة
يعد الرقم السري من المعلومات شديدة الحساسية، وقد يؤدي الإفصاح عنه إلى سرقة الأموال من الحسابات البنكية.
رموز التحقق (OTP)
ترسل هذه الرموز عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني لتأكيد المعاملات الإلكترونية، ويستغلها المحتالون لإتمام عمليات الاحتيال وسرقة الحسابات.

المكالمات والرسائل المجهولة

حذرت البنوك من الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل تدعي:
تقديم جوائز أو عروض مالية
تحديث البيانات البنكية
إيقاف خدمات إنستاباي أو الموبايل البنكي
طلب تحويلات مالية أو مشاركة بيانات شخصية
وشددت على أن أي تحديث للبيانات يتم فقط من خلال الفروع الرسمية أو القنوات المعتمدة للبنك.

