الزوجة الرابعة.. معلومات عن علياء بسيوني طليقة أحمد سعد

كتب : مروان الطيب

05:33 م 08/05/2026
    أحمد سعد وعلياء بسيوني
    أحمد سعد وعلياء بسيوني من غرفة الولادة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني
    الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني
    أحمد سعد وعلياء بسيوني في إحدى جلسات التصوير

فوجئ جمهور الفنان أحمد سعد بإعلان انفصاله عن زوجته ومديرة أعماله علياء بسيوني للمرة الثالثة، في بيان رسمي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

أعلن الفنان أحمد سعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، وكتب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "نظرا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام المقبلة".
وإليكم 10 معلومات عن علياء بسيوني طليقة أحمد سعد:
1- الزوجة الرابعة في حياة أحمد سعد.
2- تعمل في مجال الأزياء.
3- يتابعها 178 ألف متابع على انستجرام.
4- لديها ابنتين منه هما علياء ومريم.
5- وصفت علاقتها بأحمد سعد بالمقلب.
6- تولت إدارة أعمال زوجها أحمد سعد، وفازت بجائزة "أفضل مديرة أعمال" في حفل جوائز "الميما" عام 2025.
7- تزوجت من أحمد سعد عام 2021.
8- أعلنا انفصالهما لأول مرة في أغسطس 2023.
9- ولدت في القاهرة عام 1995.
10- تمتلك علامة تجارية خاصة بها، ولديها معرض في منطقة راقية بالقاهرة، حيث تتعاون مع العديد من الفنانات والإعلاميات.

