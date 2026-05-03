نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان الكبير هاني شاكر

كتب : منال الجيوشي

04:30 م 03/05/2026

هاني شاكر

نعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها منذ قليل، الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وفاة أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا في وجدان الوطن العربي.

وأكدت النقابة أن الراحل كان قيمة فنية كبيرة وصوتًا استثنائيًا أثرى الساحة الغنائية لعقود طويلة، وقدم مسيرة حافلة بالإبداع والاحترام والمحبة، وظل نموذجًا للفنان الراقي صاحب الموقف والكلمة.

ماذا قال الفنان أشرف زكي عن الفنان هاني شاكر

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "فقدنا اليوم قامة فنية وإنسانية كبيرة، الفنان هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب عظيم، بل كان رمزًا للرقي والاحترام والفن الحقيقي، وستظل أعماله وصوته حاضرَين في قلوب جمهوره ومحبيه، خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه في مصر والوطن العربي".

وتابع البيان: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

