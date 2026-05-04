نشرة التوك شو| حقيقة فيديو الطماطم ودفاع أديب عن محمود سعد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب: الهجوم على محمود سعد بسبب "الطيبات" غير مبرر بعد إخلاء مسؤوليته

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن اتصال هاتفي من الإعلامي محمود سعد، بعد الهجوم عليه لاستضافته الدكتور ضياء العوضي سابقا.

أسامة كمال: تنمية حقل ظهر بتكلفة 14 مليار دولار

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن منطقة شرق المتوسط واعدة بالاستثمارات، معتبرا أن المستثمرين فيها شركاء استراتيجيون وليسوا مجرد مستثمرين.

الزراعة: فيديو الطماطم "قديم" والقلب الأبيض ظاهرة طبيعية لا خطر منها

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الفيديو المتداول حول وجود مواد كيميائية في الطماطم تسبب الفشل الكلوي هو فيديو قديم يعود لشهر أكتوبر الماضي وتم نفيه سابقا.

صالحة للاستهلاك ولها فوائد.. مسئول بالزراعة: أنا باكل هياكل الفراخ

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتناول هياكل الفراخ ويحبها مؤكدًا أنها صالحة للاستهلاك ولها فوائد غذائية متعددة.

وكيل الوزراة تنمر على فقرها.. محمد علي خير ينتقد واقعة فتاة الفول والعيش ببني سويف

هاجم الإعلامي محمد علي خير، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الذي تنمر على طالبة تدعى رغد، بسبب كيس فول ورغيفين في المدرسة.