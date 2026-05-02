أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا بشأن الحريق المفاجئ الذي اندلع داخل لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2"، مؤكدة أنها تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى للاطمئنان على جميع الفنانين والعاملين بالمسلسل بعد الحادث.

المهن التمثيلية تتواصل هاتفيا مع أبطال "بيت بابا 2"

وأكدت النقابة، أنها أجرت اتصالات مباشرة مع الجهة المنتجة، إلى جانب التواصل مع عدد من أبطال العمل، من بينهم الفنان الكبير محمد محمود والفنان محمد انور، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة داخل موقع التصوير والتأكد من سلامة الجميع عقب السيطرة على الحريق.

المهن التمثيلية: تعرف أجزاء كبيرة من ديكور"بيت بابا 2" للتلف

كما تواصلت النقابة مع أحمد جلال المشرف العام على الإنتاج، الذي أكد أن قوات الحماية المدنية تمكنت من احتواء النيران سريعًا، وأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية بين الفنانين أو فريق العمل، رغم تعرض أجزاء كبيرة من الديكور للتلف.

وقالت النقابة في تعليقها على الواقعة: "الحمدلله إنها جت سليمة، والأهم سلامة الفنانين وكل عناصر العمل”، مشيرة إلى استمرار متابعتها لكافة التفاصيل الخاصة بالحادث حتى عودة التصوير بشكل طبيعي.

تدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار كوميدي حول ناظر مدرسة يتقاعد ويحول اهتمامه إلى منزله وعائلته "المثالية"، ليكتشف أن التفاحة لم تسقط بعيدا عن الشجرة فحسب، بل تدحرجت نحو الفوضى. تنكشف الأسرار وتسقط الهالات وتصبح معالجة الخلل أصعب من إدارة مدرسة بأكملها.

مسلسل "بيت بابا" بطولة محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم محمود الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، عبد الرحمن حسن، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، جان رامز، رانيا محمود ياسين، محسن صبري، محمد خميس، تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

