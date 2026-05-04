أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن قطاع النفط الإيراني يواجه ضغوطًا متصاعدة نتيجة الحصار المفروض، مؤكدًا أن مؤشرات التخزين والإنتاج تعكس وضعًا اقتصاديًا شديد الحساسية داخل طهران.

وأوضح بيسنت أن مرافق تخزين النفط في إيران تشهد امتلاءً متسارعًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تراجع القدرة على تصريف الإنتاج في الأسواق الخارجية، في ظل القيود والعقوبات المفروضة.

وأشار سكوت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يدفع إيران إلى اتخاذ خطوات تتعلق بتقليص أو حتى تعطيل إنتاج النفط خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا، إذا استمرت الضغوط الحالية دون أي انفراجة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بقطاع الطاقة في المنطقة، حيث يُعد النفط الإيراني أحد الملفات الحساسة في سوق الطاقة العالمية.