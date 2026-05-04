أسعار النفط تتراجع بعد إعلان ترامب بشأن مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:18 ص 04/05/2026

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، بعدما سجلت انخفاضًا تجاوز 2% متأثرة بتطورات سياسية وعسكرية مرتبطة بأحد أهم الممرات البحرية في العالم، يأتي ذلك وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وجاءت هذه التراجعات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل على مساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز، في خطوة فسّرها المتعاملون في الأسواق على أنها محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة وضمان استمرار تدفق الإمدادات النفطية عبر الممر الاستراتيجي.

وتأثرت الأسواق سريعًا بهذا الإعلان، حيث اتجهت أسعار الخام إلى الهبوط نتيجة توقعات بانخفاض المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما ينعكس عادة على حركة الأسعار في أسواق الطاقة العالمية.

