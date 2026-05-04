أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تشغيل خط أتوبيس نقل عام جديد يربط بين محطة الرمل بحي وسط وأبو تلات غرب المدينة، مرورًا بمنطقتي الموقف ووادي القمر.

أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

وقال اللواء بحري أحمد شعبان، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الأتوبيسات العاملة على الخط الجديد جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بما يساهم في دعم منظومة النقل الصديق للبيئة وتقليل الانبعاثات.

خدمة حضارية وتحسين السيولة المرورية

وأضاف شعبان أن تشغيل الخط يأتي ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة التشغيل، وتحقيق السيولة المرورية، وتقديم خدمة نقل حضارية وآمنة تلبي احتياجات أهالي الإسكندرية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

تعزيز ثقة المواطنين في النقل العام

وأكد رئيس الهيئة أن الخط الجديد سيعمل على تسهيل حركة تنقل المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز ثقة الجمهور في خدمات النقل العام.

توجيهات محافظة الإسكندرية

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قد وجه الهيئة العامة لنقل الركاب بالتوسع في تحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.