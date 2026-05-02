أعلن الفنان الشاب طه دسوقي انضمامه رسميًا إلى نقابة المهن التمثيلية كعضو عامل، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الأمر.

ونشر دسوقي صورة تجمعه بالفنان أشرف زكي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، معبرًا عن امتنانه للدعم الذي تلقاه الفترة الأخيرة، ليصبح عضوا عاملًا في نقابة "التمثيليين".

ونشر دسوقي صورة مع أشرف زكي، وكتب قائلًا: "الحمد لله تشرفت بانضمامي لنقابة المهن التمثيلية كعضو عامل.. شكرًا دكتور أشرف زكي على قبولي ومساعدتي في إن ده يحصل".

وأضاف: "الحمد لله دلوقتي اقدر اقول إني فرد فعال وليا تأمين صحي ومعاش أينعم التأمين مش بيغطي الهوليوود سمايل وتحديد الچولاين بس الحمدلله".

أول ستاند آب كوميدي لـ طه دسوقي

أعلن الفنان طه دسوقي عن انطلاق أول عرض ستاند أب كوميدي منفرد له بعنوان "أنا زي الفل.. مالي؟".

ونشر "دسوقي" البوستر التشويقي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "فضوا نفسكم عشان عايزكم في الموضوع، أنا هقول كل حاجة".

وتابع: "استغرق مني الموضوع 13 سنة لأبتكر هذه الساعة الواحدة، وأود مشاركتها معكم".

أعمال طه دسوقي الفنية

كما يشارك طه دسوقي في فيلم "علشان خاطر جليلة"، ويشاركه البطولة جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وقصة عمر خالد، من تأليف وإخراج محمد الزيات.

يذكر أن، أحمد مالك وطه دسوقي تعاونا سويا في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "ولاد الشمس"، وشاركهما البطولة فرح يوسف، دنيا ماهر، مريم الجندي، غادة طلعت، وآخرين، وتأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

وصول لجنة المسابقة الدولية لحفل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير





متدربو ورشة التروكاج يصلون حفل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير