نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عبر بيان صحفي، "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر، الذي غادر عالمنا اليوم الأحد 3 مايو أثناء وجوده في فرنسا لتلقي العلاج.



نقابة المهن التمثيلية تنعى هاني شاكر



وجاء في بيان النقابة "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وفاة أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا في وجدان الوطن العربي".

وأكدت النقابة أن الراحل كان قيمة فنية كبيرة وصوتًا استثنائيًا أثرى الساحة الغنائية لعقود طويلة، وقدم مسيرة حافلة بالإبداع والاحترام والمحبة، وظل نموذجًا للفنان الراقي صاحب الموقف والكلمة.

أشرف زكي عن هاني شاكر: قيمة فنية وإنسانية كبيرة



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "فقدنا اليوم قامة فنية وإنسانية كبيرة، الفنان هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب عظيم، بل كان رمزًا للرقي والاحترام والفن الحقيقي، وستظل أعماله وصوته حاضرين في قلوب جمهوره ومحبيه، خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه في مصر والوطن العربي".

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني حرصوا على نعي هاني شاكر عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، بينهم: أنغام، نادية مصطفى، سميرة سعيد، محمد ثروت.

