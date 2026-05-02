آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

كتب : هاني صابر

02:34 م 02/05/2026 تعديل في 03:24 م

المخرج الكبير محمد فاضل

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.

وقال منير مكرم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "محمد فاضل صحته زي الفل وحالته الصحية كويسة وخرج من المستشفى، وفي بيته حاليا، ولا صحة لأي شائعات عنه".

جاء هذا الرد بعد تداول أخبار خلال الساعات الماضية حول تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ونقله إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج الكبير محمد فاضل هو مسلسل "الضاحك الباكي" الذي عُرض عام 2022، وتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، والعمل بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، رزان مغربي، وآخرين، وتأليف محمد الغيطي.

اقرأ أيضا:

رانيا يوسف تستمتع بالإجازة في شوارع إسبانيا

بالصور- سينتيا خليفة تخطف الأنظار في المملكة المتحدة

