دخل اسم مسلسل "ورد على فل وياسمين" قائمة الأكثر بحثًا على محرك "جوجل"، بعد عرض أولى حلقاته على منصة "شاهد"، وسط حالة كبيرة من التفاعل بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات الجمهور على أولى حلقات "ورد على فل وياسمين"

وأشاد عدد كبير من المتابعين بالعمل منذ عرض الحلقتين الأولى والثانية، معبرين عن إعجابهم بأحداثه وأداء أبطاله، وجاءت بعض التعليقات: "أول حلقتين حلوين أوي.. إيه اللطافة والجمال ده.. بداية موفقة وجميلة للمسلسل"، و"بداية قوية جدًا لمسلسل ورد على فل وياسمين.. عجبني جدًا"، "صبا مبارك عاملة دور مختلف أوي في مسلسل ورد على فل وياسمين، عاملة دور واحدة بسيطة بتشتغل في كوافير، وبجد عاملة الدور حلو أوي.. شابوه".

موعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل

ومن المقرر عرض الحلقة الثالثة من المسلسل اليوم عبر منصة "شاهد"، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل "ورد على فل وياسمين"

مسلسل "ورد على فل وياسمين" 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.



