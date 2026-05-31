تشييع جثمان والد حمو بيكا بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية

كتب : سهيلة أسامة

02:31 م 31/05/2026 تعديل في 02:34 م

شيع جثمان والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا من مسجد العمري بمحافظة الإسكندرية عقب صلاة الظهر، إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرته وأصدقائه.

وحرص عدد من نجوم الأغنية الشعبية على مساندة حمو بيكا، من بينهم الفنان رضا البحراوي والفنان محمود الليثي، اللذان حضرا مراسم الجنازة لتقديم واجب العزاء.

موعد ومكان عزاء والد حمو بيكا

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحل العزاء اليوم عقب صلاة المغرب، بمنطقة العجمي البيطاش في الإسكندرية، بالشارع الجديد.

وفاة والد حمو بيكا

وكان حمو بيكا أعلن وفاة والده عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نعى والده بكلمات مؤثرة، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج أنور".

