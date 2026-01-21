رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر

كشفت منصة شاهد عن البوستر الرسمي لمسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وكتبت "شاهد" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "اسمها موناليزا، بس الابتسامة مخاصمة وشها ولو عرفتم حكايتها هتفهموا السبب، انتظروا مسلسل الست موناليزا خلال شهر رمضان".

مي عمر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل الست موناليزا، وتنتظر طرح فيلمها الغربان والذي استغرق التحضير له وتصويره أكثر من ثلاثة أعوام.

وكشفت مي عمر، في جلسة حوارية أقامها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الأحد 7 ديسمبر الماضي، عن كواليس أجدد أعمالها الدرامية وهي مسلسل "الست موناليزا".

وقالت إنها تواصل الفترة الحالية العمل على مسلسل الست موناليزا، ومرت بالعديد من الصعوبات أثناء التصوير منها: "قعدت أتدرب كتير وكنا بنصور في الفيوم كل يوم أسافر في ساعتين وأرجع في ساعتين وبيحتاج مكياج معين، انتهينا من التصوير وواخد وقت وجرافيك كتير".

