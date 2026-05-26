تواصل منصة يانجو بلاي جذب جمهور السينما خلال موسم عيد الأضحى، بعدما أعلنت عرض مجموعة من الأفلام المصرية الجديدة عبر منصتها الرقمية.

كما أعلنت منصة شاهد عن عرض بعد الأعمال الفنية السينمائية الهامة أبرزها فيلم الست، للفنانة منى زكي، وفيلم أحمد وأحمد للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي.

وأصبح بإمكان المشاهدين متابعة الأعمال من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لدور العرض السينمائي، حيث وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المنصة لتقديم أحدث الإنتاجات السينمائية بالتزامن مع نجاحها الكبير في شباك التذاكر.

أفلام منصة يانجو بلاي

فيلم برشامة

ويتصدر القائمة فيلم "برشامة" بطولة هشام ماجد، ويشاركه البطولة كل من ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، وحاتم صلاح. وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا واسعًا في السينمات قبل انتقاله إلى العرض الرقمي عبر المنصة خلال موسم العيد

فيلم عصابة الماكس

كما تعرض المنصة فيلم "عصابة الماكس"، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي إلى جانب روبي، لبلبة، أوس أوس، وأحمد فهيم، حيث يدور العمل في إطار أكشن كوميدي مليء بالمغامرات والمواقف الساخرة.

فيلم "السلم والثعبان 2"

فيلم "السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، حاتم صلاح، وماجد المصري.

فيلم "السادة الأفاضل"

فيلم "السادة الأفاضل" الذي يضم نخبة من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، وناهد السباعي.

فيلم الشاطر

وتضم القائمة كذلك فيلم الشاطر، بطولة أمير كرارة، بمشاركة هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، وأحمد عصام السيد. ويشترط الاشتراك في منصة يانجو بلاي لمشاهدة هذه الأعمال، التي أصبحت متاحة للمشتركين ضمن مكتبة المنصة الرقمية خلال موسم عيد الأضحى.

أفلام منصة شاهد

فيلم الست

فيلم "الست" يضم نخبة كبيرة من النجوم، وتقوم ببطولته الفنانة منى زكي في دور كوكب الشرق أم كلثوم، ويشاركها البطولة كل من محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، وتامر نبيل.

كما يشهد الفيلم ظهور عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

فيلم أحمد وأحمد

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهما البطولة كل من غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، محمد لطفي، علي صبحي، ورشدي الشامي، من إخراج أحمد نادر جلال.

