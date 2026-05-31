يستعد الإسباني بيب جوارديولا لقضاء أولى أيام إجازته بعد رحيله عن تدريب مانشستر سيتي، من خلال المشاركة في بطولة جولف خيرية تضم عددًا من نجوم الرياضة العالمية.

وانتهت رحلة جوارديولا مع مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بعد 10 سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق، حقق خلالها العديد من الإنجازات والألقاب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيشارك المدرب الإسباني في بطولة "معركة النجوم" الخيرية للجولف، إلى جانب عدد من الأسماء الشهيرة، أبرزهم رافائيل نادال، و جيانفرانكو زولا، وألفارو موراتا، وبيبي رينا، وهنريك لارسون.

وتقام البطولة خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل في منتجع بولا جولف ونادي سون سيرفيرا للجولف في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وتهدف البطولة إلى جمع التبرعات لدعم الأبحاث والعلاجات الخاصة بمرضي التصلب الجانبي الضموري والتصلب المتعدد، حيث تخصص جميع عائداتها للأعمال الخيرية.

ومن المنتظر الإعلان عن مشاركة المزيد من نجوم الرياضة والفن خلال الفترة المقبلة.

أرقام جوارديولا مع السيتي

وخلال مسيرته مع مانشستر سيتي، حصد جوارديولا 20 لقبًا، من بينها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخيرية، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وودع المدرب الإسباني جماهير مانشستر سيتي عقب آخر مباراة للفريق على ملعب الاتحاد، قبل أن يتأثر بشدة في مقطع فيديو نشره النادي لاحقا، ظهر خلاله وهو يبكي بعد مشاهدة رسائل الدعم التي تلقاها من الجماهير.

وجهة جوارديولا المقبلة

وفي الوقت نفسه، بدأت التكهنات تتزايد حول وجهة جوارديولا المقبلة، وسط تقارير تشير إلى أنه أخبر بعض المقربين منه بالمنصب الذي يرغب في توليه خلال المرحلة القادمة.