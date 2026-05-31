أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات إلى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، بالعمل على تذليل أية عقبات تواجه المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع المتعلقة بالعدادات الكودية.

وزير الكهرباء يوجه بتسهيل إجراءات توفيق أوضاع العدادات الكودية

وقال وزير الكهرباء، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "أي مواطن حاصل على نموذج التصالح رقم 8 يمكنه التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، لاستكمال الإجراءات وفق الضوابط المعلنة"، مشددًا على ضرورة تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين، وسرعة إنهاء الطلبات دون تعقيدات.

وأوضح أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتنفيذ الإجراءات والخطوات المعلنة، الخاصة بملف توفيق الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع والتيسير على المواطنين.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والوزارات الشقيقة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتوحيد آليات العمل بما يحقق المصلحة العامة ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن شركات التوزيع تلقت تعليمات بالتعامل الفوري مع الحالات المستوفية للاشتراطات، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.