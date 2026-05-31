إعلان

بعد الانتقادات الواسعة.. الحركة المدنية تسحب بيان "قصر قرطام"

كتب : أحمد الجندي

03:49 م 31/05/2026 تعديل في 04:08 م

صورة أرشيفية لأحد مؤتمرات الحركة المدنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية سحب بيانها الأخير الخاص بأزمة هدم القصر المملوك لأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد الانتقادات الواسعة التي طالته.

وفي وقت سابق، انتقد الكاتب الصحفي خالد البلشي بيان الحركة المدنية، قائلًا: "هل يعلم قادة الحركة المدنية، ومن خطّ بيانها، أن حقوق الصحفيين الذين شرّدهم قرطام أو استكثر عليهم التعويض قد لا تساوي "شباكًا" في قصره، لكنها تساوي الكثير لكل واحد منهم؟".

وعلى هذا المنوال، قرر حزب العدل الانسحاب نهائيًا من الحركة المدنية، فيما قال رئيسه النائب عبدالمنعم إمام إن "إكرام الميت دفنه"، في إشارة إلى ضرورة إنهاء تلك التجربة.

بدورها، قالت الحركة المدنية في بيانها الجديد الصادر اليوم الأحد: "تعتذر الحركة عن الصياغة التي لم تكن موفقة، أو التي تركت انطباعًا مغايرًا لما تؤمن به الحركة وتسعى إلى تجسيده في ممارستها السياسية".

وأضافت: "نؤكد أن قضية المهندس أكمل قرطام هي قضية قانونية بالأساس يجب أن تسلك مسلكًا قانونيًا، ونعلن أننا نسحب بياننا الذي أشار إلى القضية".

وأكدت أن "الانتقادات التي تُوجَّه إليها تؤخذ بعين الاعتبار، وتسهم في تطوير أدائها والحفاظ على بوصلتها السياسية والوطنية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقيب الصحفيين حزب العدل الحركة المدنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

دلالات السيطرة على "الشقيف".. هل بدأت إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد في
شئون عربية و دولية

دلالات السيطرة على "الشقيف".. هل بدأت إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد في
أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
سفر وسياحة

أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
بعد أزمة عزاء والدة أحمد حلمي.. أحمد خليل أباظة يعلق على تحرك نقيب الممثلين
أخبار مصر

بعد أزمة عزاء والدة أحمد حلمي.. أحمد خليل أباظة يعلق على تحرك نقيب الممثلين
مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تلويح رجل بسلاح وسب مؤسسات الدولة
حوادث وقضايا

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تلويح رجل بسلاح وسب مؤسسات الدولة
اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك بعد ترك آخر سيجارة؟
نصائح طبية

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك بعد ترك آخر سيجارة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026