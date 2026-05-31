أتاحت وزارة النقل، نظامًا مميزًا لاشتراكات مونوريل شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50% لكافة أنواع الاشتراكات (أسبوعية - شهرية - ربع سنوية).

يأتي ذلك تزامنًا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة الماضية لخدمة جمهور الركاب.

اشتراكات مونوريل شرق النيل المخفضة

1- الاشتراك الأسبوعي والمحدد بـ14 رحلة بمدة صلاحية 14 يومًا: (منطقة واحدة 5 محطات 140 جنيًها بتخفيض 50% - منطقتين 10 محطات 280 جنيهًا بتخفيض 50% - 3 مناطق 15 محطة 385 جنيهًا بتخفيض 50% - 4 مناطق 22 محطة 560 جنيهًا بتخفيض 50%).

2- الاشتراك الشهري والمحدد بـ60 رحلة بمدة صلاحية 60 يومًا: (منطقة واحدة 5 محطات 600 جنيه بتخفيض 50% - منطقتين 10 محطات 1200 جنيه بتخفيض 50% - 3 مناطق 15 محطة 1650 جنيهًا بتخفيض 50% - 4 مناطق 22 محطة 2400 جنيه بتخفيض 50%).

3- الاشتراك الربع سنوي والمحدد بـ180 رحلة بمدة صلاحية 180 يومًا: (منطقة واحدة 5 محطات 1800 جنيه بتخفيض 50% - منطقتين 10 محطات 3600 جنيه بتخفيض 50% -3 مناطق 15 محطة 4950 جنيهًا بتخفيض 50% - 4 مناطق 22 محطة 7200 جنيه بتخفيض 50%).

وأوضح بيان الوزارة، أن عدد محطات المرحلة الأولى بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة 14 محطة فقط، وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وبالتالي فإن جميع تذاكر واشتراكات الموظفين ستقع بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات.

كما أشار البيان، إلى أن شركة "أكتا" التي تقوم بتسيير أتوبيسات النقل الجماعي داخل العاصمة الجديدة قد وفرت أتوبيسات "أكتا" أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لنقل الركاب القادمين إلى العاصمة عبر قطارات المونوريل إلى الوزارات المختلفة وكافة أنحاء العاصمة الجديدة.