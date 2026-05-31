إعلان

وعد وتحية مؤثرة من أنغام لروح هاني شاكر في حفل الرياض.. ماذا قالت؟

كتب : مصطفى حمزة

01:37 م 31/05/2026 تعديل في 02:46 م

المطربة انغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت المطربة أنغام على تقديم التحية إلى روح "أمير الغناء العربي" المطرب الراحل هاني شاكر، وذلك خلال الحفل الذي قامت بإحيائه في الرياض مساء أمس السبت.

وقامت أنغام بتقديم مقطع من أغنية للمطرب الراحل بعنوان "اديني قلبي تاني".

تفاصيل وعد أنغام

وقالت أنغام قبل تقديمها المقطع: "هغني أغنية قديمة للحبيب الغالي هاني شاكر، ممكن يكون كتير منكم مايعرفهاش، هغني منها حتة صغيرة واللي هيفتكرها هينبسط".

وتابعت: "معرفش هي ليه جاية في بالي وهو دايمًا في بالي، وإن شاء الله أنا ناوية نكتبها ونقدمها بعد كده إحياءً لذكراه".

صناع أغنية هاني شاكر

يُذكر أن المطرب هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا في يوم 3 مايو عن عمر ناهز 73 عاماً، قدّم أغنية "إديني قلبي تاني"، في أشهر ألبوماته "علي الضحكاية"، في أوائل التسعينات.

وكتب كلمات الأغنية الشاعر الراحل سمير الطائر، ووضع لحنها الملحن خالد الأمير.

أقرا ايضا

بإطلالة كاجوال أنيقة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور- صور

عمرو دياب وإليسا أبرزهم.. هؤلاء غنوا من ألحان نادر نور قبل غيابه

أنغام هاني شاكر الرياض

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم
رياضة عربية وعالمية

بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم

بعد حادث رومانيا وتحذيرات موسكو.. هل تقترب الحرب الروسية الأوروبية الكبرى؟
شئون عربية و دولية

بعد حادث رومانيا وتحذيرات موسكو.. هل تقترب الحرب الروسية الأوروبية الكبرى؟
وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"
أخبار مصر

وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"
أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
سفر وسياحة

أسهل 10 دول للهجرة والإقامة في 2026.. بينها البرتغال واليونان
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
أخبار مصر

العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026
أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة