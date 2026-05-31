حرصت المطربة أنغام على تقديم التحية إلى روح "أمير الغناء العربي" المطرب الراحل هاني شاكر، وذلك خلال الحفل الذي قامت بإحيائه في الرياض مساء أمس السبت.

وقامت أنغام بتقديم مقطع من أغنية للمطرب الراحل بعنوان "اديني قلبي تاني".

تفاصيل وعد أنغام

وقالت أنغام قبل تقديمها المقطع: "هغني أغنية قديمة للحبيب الغالي هاني شاكر، ممكن يكون كتير منكم مايعرفهاش، هغني منها حتة صغيرة واللي هيفتكرها هينبسط".

وتابعت: "معرفش هي ليه جاية في بالي وهو دايمًا في بالي، وإن شاء الله أنا ناوية نكتبها ونقدمها بعد كده إحياءً لذكراه".

صناع أغنية هاني شاكر

يُذكر أن المطرب هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا في يوم 3 مايو عن عمر ناهز 73 عاماً، قدّم أغنية "إديني قلبي تاني"، في أشهر ألبوماته "علي الضحكاية"، في أوائل التسعينات.

وكتب كلمات الأغنية الشاعر الراحل سمير الطائر، ووضع لحنها الملحن خالد الأمير.

صوت مصر أنغام تغني للراحل هاني شاكر "اديني قلب تاني" pic.twitter.com/3ro3MDzwyN — Angham World (@AnghamWorld) May 30, 2026

