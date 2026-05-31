شهدت قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابات خطيرة نتيجة تعرضها للطعن داخل منزلها، في حادث أثار حالة من الصدمة بين الأهالي.

جريمة مأساوية تهز قرية أجهور

كشفت التحريات أن المجني عليها تُدعى “إيمان ص. أ”، تبلغ من العمر 44 عامًا، وكانت أرملة قبل زواجها من المتهم الذي يعمل تاجر موبيليا ويبلغ من العمر 49 عامًا، وهو أيضًا أرمل ولديه أبناء من زواج سابق.

قتل بعد زواج استمر 13 عامًا

أوضحت التحريات أن العلاقة بين الزوجين استمرت نحو 13 عامًا داخل القرية، قبل أن تتوتر بسبب خلافات أسرية متكررة، انتهت بتصاعد الخلاف داخل المنزل.

تفاصيل جريمة قتل سيدة على يد زوجها

أشارت التحريات إلى أن الخلاف بين الزوجين تطور إلى تعدي الزوج على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها بعدة طعنات متفرقة أودت بحياتها في الحال.

التحركات الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على الجثمان، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تتواصل الجهود لضبط المتهم الهارب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.