تزايدت معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية عن موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل بالجيزة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بعد أن تداولت أنباء حول إتاحتها خلال الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة صفوف النقل بالجيزة سيتم إعلانها رسميًا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

وأكد المصدر لمصراوي، أن النتائج ستعلن داخل المدارس في كشوف واضحة ومعلنة للطلاب وأولياء الأمور دون أي رسوم مالية، مشددًا على عدم تحصيل أي مبالغ مقابل الاطلاع على النتائج أو استخراج الشهادات.

وأضاف أن الطلاب سيتمكنون أيضًا من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتمادها وإتاحتها رسميًا من هنا



